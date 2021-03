Sanità: Obm Home per bambini in ospedale al tempo del Covid

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Ha adeguato in tempo reale i propri alloggi alle nuove necessità ed alle nuove normative, fornendo accoglienza, quando in città gli alberghi erano chiusi, perché la migrazione sanitaria non si è mai fermata. Così Obm Onlus ha ripensato il suo progetto Obm Home, per dare una casa ai piccoli pazienti dell'ospedale dei bambini Vittore Buzzi e ai loro familiari anche in tempo di Covid.

L'associazione, da 15 anni punto di riferimento e di aiuto per le famiglie dei bambini ricoverati, spiega che ogni anno in Lombardia arrivano circa 70.000 minori alla ricerca di cure specifiche. Di questi, circa 4.000 sono accolti al Buzzi. I piccoli pazienti, insieme ai loro genitori portano ad avere circa 100.000 persone all'anno che si trovano, spesso senza preavviso, in una situazione di disagio. Per questo, dal 2009 OBM ONLUS ha strutturato una forma di accoglienza gratuita, che è cresciuta nel tempo, arrivando oggi, a poter offrire 5 case, 10 alloggi, per 3650 giorni di accoglienza. Dalla sua nascita, il progetto ha accolto più di 1000 nuclei familiari, per una media di 6 notti di pernottamento. A essere ospitati sono bambini ricoverati in urgenza, mamme e bambini in ricoveri programmati e bambini costretti a ricoveri ricorrenti.

Durante l'ultimo anno di pandemia, OBM HOME ha ospitato mamme e bambini che ricorrevano all'Ospedale Buzzi e non potevano, a causa di problematiche legate al virus, rientrare al proprio domicilio o in famiglia. (ANSA).