Rogo in palazzina a Vigevano, in 9 all'ospedale

(ANSA) - PAVIA, 31 MAR - Nove persone sono finite all'ospedale a Vigevano (Pavia), la scorsa notte, in seguito a un incendio sviluppatosi in un condominio di 8 piani. Le fiamme, spente grazie all'intervento dei vigili del fuoco intervenuti con quattro squadre, si sarebbero sviluppate in una delle cantine del palazzo.

Nessuno dei residenti trasportati al pronto soccorso, tra cui anche un bambino, era in gravi condizioni: hanno tutti accusato un malessere per aver respirato il fumo.

Una trentina di abitanti nel palazzo sono stati sfollati e hanno dovuto trascorrere altrove la notte. Sul luogo dell'incendio si sono recati anche il sindaco di Vigevano (Pavia), Andrea Ceffa, e il suo vice Antonello Galliani, per accertarsi delle necessità delle famiglie. (ANSA).