Milano:per stazioni metrò possibile dedica personaggi città

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Le stazioni della metropolitana di Milano potranno essere dedicate anche a personaggi della storia milanese, a 10 anni dalla morte, con una lapide apposta a livello dei tornelli di ingresso e uscita. E' una delle novità introdotte dal Comune che ha definito le linee guida per la denominazione delle stazioni delle linee metropolitane cittadine e delle fermate delle linee di superficie.

Il principale criterio fa riferimento alla toponomastica e per garantire la riconoscibilità delle stazioni sono stati definiti tre livelli di denominazione. Il primo livello conferisce a ogni indicazione un solo nome, che colloca la stazione nel suo contesto e verrà riportato sulla mappa; a questo verrà aggiunto eventualmente l'acronimo della stazione ferroviaria nelle località di interscambio. Il secondo livello consente un'integrazione nelle fasce segnaletiche presenti in metropolitana, nei mezzanini e nelle banchine di ogni stazione: qui sarà possibile indicare riconosciute istituzioni culturali, sportive, sociali, religiose.

Infine il terzo livello si riferisce alla possibilità di dedicare le stazioni a personaggi della storia di Milano a 10 anni dalla morte con una lapide a livello dei tornelli. "La rete metropolitana di Milano cresce - ha dichiarato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli - ed è parte integrante dell'identità di Milano, per questo è importante che i cittadini, i city users e i visitatori che la utilizzano possano sempre orientarsi facilmente e identificare con immediatezza la stazione di interesse". (ANSA).