Intervento salvavita al cuore per neonato 'piuma' a Niguarda

Pesa solo 1100 grammi il neonato prematuro a cui è stata corretta un'anomalia cardiaca congenita attraverso un catetere miniaturizzato. Si tratta del paziente più leggero mai operato in Italia con questa tecnica, che ha permesso di evitare un intervento a torace aperto. L'operazione è stata eseguita dai medici dell'ospedale Niguarda di Milano, che hanno lavorato in collaborazione con quelli del Policlinico.

L'operazione eseguita al Niguarda non ha presentato criticità e già dal giorno dopo il piccolo è tornato alla Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico per proseguire le sue cure.

"Il bimbo ora sta bene - conclude Fabio Mosca, direttore della Terapia intensiva neonatale del Policlinico - e anche se lo attende ancora un lungo percorso, possiamo senz'altro dire che il peggio è passato".