Il Gruppo milanese Langosteria apre un ristorante a Parigi

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Il gruppo Langosteria fondato da Enrico Buonocore, tre ristoranti a Milano e uno a Paraggi, aperti tra il 2007 e il 2017, sbarca nella capitale francese. Il nuovo locale, in partenrship con Cheval Blanc Paris, appartenente a LVMH, sarà al settimo piano dell'Hotel Cheval Blanc, con terrazza affacciata sulla Senna.

Il modello Langosteria, si basa sull'altissima qualità della materia prima e sulla cucina di matrice tradizionale e approccio internazionale. Con la prossima apertura, l'idea italiana di successo conquista un posto in una città protagonista della gastronomia mondiale.

Si tratta del primo passo di un progetto che si pone l'obiettivo di posizionare il brand milanese in location strategiche nei luoghi più esclusivi del mondo.

"Sono felice di dare il via a questo nuovo progetto - afferma Enrico Buonocore Ceo e fondatore del gruppo Langosteria - proprio nella città dove ho cominciato a sognare la prima Langosteria. Una sfida stimolante che approcciamo con la passione di sempre, sicuri di portare anche a Parigi il ritmo della nostra cucina".

Il gruppo Cheval Blanc, sviluppato da LVMH Hotel Management, conta strutture di altissimo livello dalla montana Courchevel, alle Maldive, alla sofisticata Saint Tropez.

Olivier Lefebvre, Ceo di Cheval Blanc ha commentato "Per noi l'incontro con Langosteria è stato quasi scontato: porteranno ai parigini la loro seconda cucina più amata, che nasce dalla tradizione italiana e si completa con grande conoscenza, eleganza e una naturale raffinatezza". (ANSA).