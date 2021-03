Finlombarda firma protocollo per lo sviluppo sostenibile

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Finlombarda Spa, società finanziaria di Regione Lombardia, ha firmato il protocollo lombardo per lo sviluppo sostenibile con il quale si impegna a realizzare un'operatività 'green' attraverso azioni incentrate su economia circolare, transizione ecologica e finanza sostenibile, concorrendo concretamente - insieme agli altri enti, associazioni, imprese e università e centri di ricerca già sottoscrittori - al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030.

Il protocollo per lo sviluppo sostenibile vede già la "sottoscrizione di 75 soggetti lombardi che hanno individuato e stanno sviluppando nella nostra regione centinaia di azioni a favore della sostenibilità. Esso rappresenta, all'interno del Piano regionale di sviluppo, la sede in cui Regione con le società regionali ad essa collegate come Finlombarda", afferma l'assessore all'ambiente e clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo.

La sostenibilità, che si snoda lungo gli assi economico-finanziario, di governance e ambientale, è da "considerarsi una leva strategica che può contribuire a uscire rapidamente dalla crisi. Promuovere uno sviluppo e una finanza sostenibili è un obiettivo prioritario cui nessuno può sottrarsi. A tale scopo, è necessario fare sistema", sostiene Michele Vietti, presidente di Finlombarda. (ANSA).