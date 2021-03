Creval: Agricole chiede di rinviare nomina Cda dopo l'opa

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Il Credit Agricole chiede ai soci del Creval, che si riuniranno in assemblea il prossimo 19 aprile per rinnovare il cda della banca, di esprimersi sul differimento della nomina "alla prima data utile successiva alla chiusura" dell'opa lanciata dai francesi, la cui chiusura è prevista per il 21 aprile.

Nel motivare la sua proposta il Credit Agricole evidenzia come, alla luce dei "significativi cambiamenti" nella compagine sociale attesi all'esito dell'opa, il Creval sarebbe costretto a "un duplice rinnovo dell'organo amministrativo in un arco temporale ristretto, con le ricadute negative e gli inutili aggravi di tempi e costi che ne deriverebbero".

Nel biasimare la scelta del cda di procedere al rinnovo due giorni prima della chiusura dell'opa, l'Agricole evidenzia che il cda uscente ha anche chiamato l'assemblea ad esprimersi su "un nuovo piano 'Bonus Pool 2021'' che contiene modifiche alle politiche di remunerazione della banca tali "da renderlo assimilabile - senza che ciò sia adeguatamente portato all'attenzione degli Azionisti - ad un c.d. "golden parachute" (paracadute dorato, ndr) per i relativi beneficiari". (ANSA).