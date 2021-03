Appello online per salvare da sfratto Sala Venezia

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Più di mille persone hanno firmato l'appello online 'Salviamo la sala Venezia - Circolo Combattenti e Reduci' lanciato da Antonio Di Furia, Presidente dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, che gestisce il Circolo dal 1987 e ha ricevuto dall'Agenzia del Demanio uno sfratto che sarà da eseguire l'8 aprile. Lo spazio - spiega Di Furia - sarà trasformato in un archivio della Questura.

Insieme all'appello, è partita la campagna social #salviamolasalavenezia, luogo storico della città, dove gli anziani possono giocare a carte, ballare, bere un caffè, pranzare, cenare. Un luogo di convivialità che negli anni è diventato punto di incontro tra generazioni diverse, oltre che locale amato da molti artisti e persone note, da Maurizio Cattelan ad Arisa, da Victoria Cabello a Carlo Cracco.

"Milano non può perdere un luogo così prezioso per la città e i suoi abitanti: per questo - si legge nell'appello su change.org - chiediamo il vostro aiuto per sensibilizzare l'Agenzia del Demanio nella persona del Direttore Regionale Ing.

Luca M. Terzaghi, la Questura di Milano nella persona del questore Giuseppe Petronzi, la Regione Lombardia nella persona del Presidente Attilio Fontana e il Comune di Milano nella persona del sindaco Beppe Sala". (ANSA).