Pasqua: laVerdi esegue Passione di Bach nel Duomo di Milano

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - È una tradizione nordeuropea felicemente importata a Milano da l'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, quella di eseguire le Passioni di Bach nel periodo pasquale. E anche quest'anno l'appuntamento non mancherà.

Venerdì 2 aprile alle 21, approda sul portale streaming de laVerdi (streaming.laverdi.org) la Passione secondo Giovanni di Johann Sebastian Bach, eseguita dall'Ensemble laBarocca diretto da Ruben Jais in Duomo. "Nel particolare momento storico in cui viviamo, il valore simbolico della Pasqua acquisisce un'ulteriore importanza, caricandosi di un profondo significato di rinascita e di rigenerazione", spiega la Veneranda Fabbrica del Duomo.

La musica eseguita da laVerdi risuonerà infatti dall'interno della Cattedrale, il cuore e lo spirito di Milano.

LaVerdi sottolinea così ancora una volta la sua vicinanza al territorio, in un'iniziativa frutto dell'ospitalità dell'Arciprete Mons. Gianantonio Borgonovo con il Capitolo Metropolitano e della collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo e con la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, "per rendere gloria a una delle pagine più intense della musica sacra di ogni tempo dall'interno della Cattedrale, luogo di incontro e di preghiera per tutta la città, e per testimoniare il fermento artistico e culturale sempre vivo della città, capace di sostenerla in un percorso di rilancio che guarda con fiducia al futuro".

Così, dal Duomo, l'Ensemble laBarocca (insieme all'Ensemble Vocale laBarocca, il cui Maestro del Coro è Jacopo Facchini) eseguiranno la Passione secondo Giovanni (Johannes-Passion) per soli, coro e orchestra BWV 245. (ANSA).