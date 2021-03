Parrucchiere aperto in zona rossa, multe

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Un parrucchiere di 48 anni è stato multato dalla polizia perché sorpreso a lavorare nel suo negozio nonostante il divieto disposto dalla zona rossa a Milano. Gli agenti sono intervenuti attorno alle 19.30 di ieri su segnalazione di un residente che ha utilizzato la piattaforma YouPol per indicare l'attività del parrucchiere in via Casati, in piena Porta Venezia. Al loro arrivo i poliziotti hanno trovato il titolare e due clienti, una donna di 37 anni e un uomo di 28, anch'essi multati per la violazione delle norme anti Covid 19. (ANSA).