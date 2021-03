Milano-Cortina: Guaineri, eredità sarà sport come stile vita

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - "Milano si aspetta tanto dai Giochi, come tutti. Si aspetta tanto sport e tanti valori legati allo sport che verranno promossi non solo duranti i Giochi ma anche in questi 5 anni. È questa l'eredità che vogliamo lasciare alla città, ovverosia quella dello sport come stile di vita di tutti noi e dei ragazzi, a cui dedichiamo i prossimi Giochi". Lo ha detto Roberta Guaineri, assessore allo Sport del Comune di Milano, in occasione della presentazione del logo vincitore a rappresentare i giochi invernali di Milano-Cortina 2026, in diretta in contemporanea dal salone d'Onore del Coni e dalla sede lombarda di Milano-Cortina. "Il logo è bellissimo, credo sia molto innovativo. Ha uno stile molto milanese, d'altronde Milano è la citta design, l'Italia è il Paese del buon gusto e quindi c'era il dovere di presentare un logo innovativo".

(ANSA).