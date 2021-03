Milano-Cortina: Ghedina, con logo inizia nuovo percorso

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - "Oggi inauguriamo un nuovo percorso con il nuovo logo verso il 2026. Cortina e il territorio del Veneto si stanno preparando alla grande, con un grande lavoro di sinergia e di squadra come quello che ha consentito di vincere la corsa per l'assegnazione dei Giochi". Lo ha detto il sindaco di Cortina, Gian Pietro Ghedina, in occasione della presentazione del logo vincitore a rappresentare i giochi invernali di Milano-Cortina 2026, in diretta in contemporanea dal salone d'Onore del Coni e dalla sede lombarda di Milano-Cortina. "Le Olimpiadi tornano a Cortina dopo 70 anni e avremo di nuovo l'onore di ospitarle nel nostro territorio. I Giochi saranno occasione di rilancio non solo del Veneto, ma del sistema montagna e di tutto il Paese. Oggi è tempo di guardare al futuro con fiducia e con le Olimpiadi onoreremo al meglio il nostro Paese", ha concluso. (ANSA).