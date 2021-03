Il Mudec riapre alle visite guidate per le scuole in Dad

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Mudec, il museo delle Culture di Milano, riapre al pubblico, o meglio lo fa virtualmente con Mudec@Home. L'experience dell'arte. Un modo per visitare le mostre del museo senza doversi muovere da casa, con la possibilità di vere visite guidate. Un format che sarà mantenuto anche alla riapertura fisica. Si tratta di una iniziativa rivolta in particolare alle scuole che così potranno visitare le esposizioni anche essendo in dad.

La prima iniziativa è rivolta proprio alle scuole primarie e secondarie con la visita guidata live in DaD all'esposizione "Robot. The Human Project". Un modo per riportare, dal 1 aprile, le scuole in museo grazie all'ausilio delle nuove tecnologie. La visita è divisa in due parti. Nella prima ragazzi e insegnanti possono interagire con l'educatore che fa da guida e racconta loro la mostra. La seconda è la visita vera e propria che viene realizzata dall'educatore accompagnato dal robottino Double. E' attraverso i suoi occhi che le classi potranno perlustrale le sale dell'esposizione, decidendo dove andare e cosa vedere.

Questa esperienza immersiva è possibile grazie alla collaborazione di Beyond International, partner unico per l'Italia di Double Robotics, che ha messo a disposizione il Co-bot Double (collaborative robot). (ANSA).