Genovese: gip, serve perizia su audio di 'Terrazza Sentimento'

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Sarà effettuata una perizia fonica sugli audio relativi alle telecamere interne dell'attico di lusso 'Terrazza Sentimento' e, in particolare, alle immagini registrate tra il 10 e l'11 ottobre scorso, quando Alberto Genovese avrebbe violentato per ore una 18enne, che fu, secondo l'accusa, prima stordita con un mix di droghe. Lo ha deciso il gip di Milano Tommaso Perna che ha accolto la richiesta di accertamenti fonici presentata dai legali dell'imprenditore del web, gli avvocati Luigi Isolabella e Davide Ferrari.

Il giudice ha fissato un'udienza per il prossimo 6 aprile per conferire l'incarico al Ris di Parma per la perizia sugli audio.

La difesa ha chiesto l'accertamento per verificare se dagli audio delle telecamere, piazzate nelle varie stanze dell'attico, possa emergere che la ragazza aveva dato il consenso a ciò che è avvenuto in seguito.

Nel frattempo è in corso un'altra perizia, sempre disposta dal gip nei giorni scorsi, per stabilire se le condizioni di salute mentale, legate alla dipendenza alla cocaina, di Genovese, rinchiuso a San Vittore dal 6 novembre con l'accusa di aver drogato e violentato due ragazze tra Milano e Ibiza, siano o meno compatibili con la detenzione in carcere. (ANSA).