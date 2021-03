Delpini: "Milano ha bisogno di speranza"

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - "Milano ha bisogno di speranza, di fraternità, di organizzazione, quindi di valori alti, di un sentimento cristiano che la lega, e di una capacità di organizzarsi per fare fronte alle necessità di un periodo molto complicato". Così l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto di cosa ha bisogno la città per uscire dalla crisi dovuta a Covid. "Le classi dirigenti hanno bisogno di due cose - ha aggiunto a margine di una conferenza stampa nella sede della Curia per presentare i risultati del Fondo San Giuseppe ad un anno dal suo lancio - : di una visione che possa essere condivisa da tutti e di una efficienza che possa affrontare i singoli problemi".

(ANSA).