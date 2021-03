COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Con 44.289 tamponi effettuati è di 3.271 il numero dei nuovi casi di Coronavirus registrato in Lombardia con una percentuale in calo al 7,3%. I ricoveri in terapia intensiva sono 862 (-8 rispetto a ieri), negli altri reparti 7.109 (+115). I morti sono stati 85.

C'è attesa per l'arrivo a Milano del capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e del commissario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, attesi per domani.

"I numeri della Lombardia - ha detto Curcio - sono ragguardevoli, è la Regione che ha vaccinato di più, 85% delle dosi ricevute, la sua performance condiziona molto la campagna nazionale. Vogliono arrivare a 120 mila al giorno su 500 mila totali. Se qualcosa non andasse bene influirebbe negativamente sull'obiettivo nazionale", ha aggiunto. "Regione Lombardia - ha assicurato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti - non ha lasciato indietro nessuno ed anzi ha privilegiato con estrema attenzione gli anziani prodigandosi per vaccinarli con sollecitudine ed efficacia".

La regione tenta di rimettersi in carreggiata anche dal punto di vista socio-economico. Il livello di occupazione a Milano, con la crisi dovuta al Covid, ha "fatto un passo indietro di 5 anni", secondo il sindaco Giuseppe Sala. "Siamo tornati ai livelli occupazionali pre Expo - ha spiegato -. Non ho altre ricette serie oltre a un sapiente utilizzo dei fondi del Recovery plan". Non solo fondi, però. Per l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, Milano ha bisogno anche "di speranza, di fraternità, di organizzazione, quindi di valori alti, di un sentimento cristiano che la lega, e di una capacità di organizzarsi per fare fronte alle necessità di un periodo molto complicato".

Infine, in vista delle imminenti festività pasquali, la Città metropolitana di Milano ha deciso la chiusura del Parco Idroscalo. I cancelli non si apriranno il 3, 4 e 5 aprile prossimi per evitare assembramenti. Previsti inoltre maggiori controlli in Darsena, sui Navigli, nelle stazioni e sulle vie di uscita dalla città, a partire dalle autostrade. (ANSA).