Covid: Anci Lombardia, riapriamo teatri

MILANO, 30 MAR - Bisogna definire come e quando riprendere le attività culturali: a chiederlo è il presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra, dopo l'occupazione che continua dallo scorso 27 marzo del chiostro Piccolo teatro che si trova nello stesso edificio dell'Associazione dei Comuni.

"Le manifestazioni dei lavoratori del settore della cultura e dello spettacolo, che hanno portato al presidio permanente nel chiostro del Piccolo Teatro Grassi di Milano - spiega Guerra -, evidenziano la necessità di intervenire con urgenza per definire la ripresa in sicurezza delle attività culturali e per garantire la tutela del lavoro e del reddito delle tantissime persone impegnate in un sistema che, da oltre un anno, è pressoché fermo mettendo a dura prova il sostentamento delle famiglie coinvolte".

"I Comuni - ha aggiunto - non possono restare indifferenti a tale richiesta di attenzione, perché in tutte le comunità, dal piccolo borgo alla metropoli, la cultura, l'arte e lo spettacolo, rappresentano gli enzimi fondamentali per la crescita dei cittadini, la coesione sociale, il confronto e lo sviluppo economico". E "chiediamo quindi che, a livello nazionale e locale, prenda il via un confronto sincero e serrato per non far cadere nel vuoto le legittime domande poste da chi oggi fa sentire la sua voce con questa mobilitazione. E soprattutto ci uniamo al coro di richieste che sono state avanzate al Governo per l'attuazione di tempestivi provvedimenti che possano, anche per tappe, pianificare il percorso di rinascita di tutto il mondo della cultura e dello spettacolo".

