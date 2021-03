Mostre:a Milano Weplanet-100 globi per un futuro sostenibile

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Si inaugura a Milano sabato 3 aprile in Piazza del Duomo l'esposizione open air delle prime 50 opere di "Weplanet-100 globi per un futuro sostenibile", manifestazione organizzata dall'Associazione WePlanet, in collaborazione con Gruppo Mondadori, per sensibilizzare e raccogliere fondi a favore dell'ambiente e della salute dei cittadini contribuendo al raggiungimento dei 17 Global Goals delle Nazioni Unite.

La mostra, anteprima della kermesse ufficiale che si svolgerà dal 27 agosto al 7 novembre a Milano e in altre città, rimarrà visibile fino al 5 Aprile.

I globi, prodotti in plastica riciclata, sono ideati e realizzati da giovani dell'Accademia delle Belle Arti di Brera e da artisti e designer che hanno interpretato tematiche e valori della sostenibilità utilizzando come tela il grande supporto sferico. Diversi i nomi noti che si sono resi disponibili in ambito arte e design: Giulio Cappellini e Antonio Facco firmano l'installazione "Milano è bella" dedicata alla città, e Michele De Lucchi è coautore di "Pangea Mondo Cucito", globo ispirato alla teoria della tettonica a placche realizzato con i ragazzi della onlus Semprevivi.

Terminata l'iniziativa, i globi saranno battuti ad un'asta benefica organizzata da Sotheby's e il ricavato sarà devoluto a ForestaMi, in particolare all'Associazione Parco Segantini Onlus, all'Ospedale Niguarda e alla Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca scientifica d'eccellenza contro i tumori, e alla Fondazione Progetto Arca Onlus. (ANSA).