Insulti a coetanea su gruppi Whatsapp, ammonito cyberbullo

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Continuavano a inserire una ragazzina in gruppi Whatsapp appositamente creati per prenderla in giro, ma sono stati individuati e bloccati dopo che la madre si è rivolta alla Polizia. Nei confronti di uno dei due responsabili, un 15enne, è stata utilizzata la misura dell'ammonimento, che non prevede la denuncia e che inserisce i soggetti colpiti in percorsi di recupero. L'altro è stato segnalato al Tribunale per i Minorenni. sempre a fini di un intervento di recupero.

"L'ammonimento funziona benissimo - hanno spiegato in Questura, auspicando un maggior ricorso ad esso da parte delle vittime - tanto che nell'unico precedente, nel 2018, il ragazzo ammonito è perfino divenuto formatore nei percorsi di recupero nei confronti di altri cyberbulli".

La giovane bullizzata è una 13enne di origine nordafricana che aveva conosciuto gli altri due, appartenenti a famiglie con origini sudamericane, prima del lockdown del 2020. I rapporti si erano però incrinati ed era cominciata, da parte degli ex amici, un 15enne e un 13enne, appunto, l'abitudine di inserirla contro la sua volontà in gruppi WhatsApp aperti apposta con altri per insultarla di fronte a tutti, anche con frasi razziste.

La madre della ragazza prima ha contattato i due ex amici intimando loro di smetterla, poi, quando sono gli sbeffeggiamenti, si è rivolta alla Polizia Postale dicendo però di non voler ricorrere a una denuncia. Allora il caso è passato alla Divisione Anticrimine, che ha provveduto a identificarli ammonendo il 15enne (sotto i 14 anni non possibile usare questo strumento) e segnalando l'altro. (ANSA).