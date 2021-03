Incendi: fiamme in capannone ex macello a Milano

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Un incendio è divampato, la scorsa notte, in un capannone abbandonato che si trova nell'area dell'ex Macello di Milano, già al centro di degrado e occupazioni abusive. Non risultano feriti, e i vigili del fuoco hanno domato l'incendio intorno a mezzanotte.

La struttura, in viale Molise all'angolo con via Lombroso, è stata teatro d un'aggressione a coltellate e di uno sgombero da parte dei carabinieri il 20 marzo scorso. Nell'area erano stati trovati decine di senzatetto. (ANSA).