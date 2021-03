COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Con 21.137 tamponi effettuati sono 1.793 i nuovi casi positivi registrati in Lombardia, una percentuale dell'8,4% contro l''8,1 di ieri. Anche oggi sono in leggera diminuzione i ricoverati: sono 870 in terapia intensiva (due più di ieri) ma negli altri reparti scendono sotto quota 7mila. Sono infatti 6.994, dunque 75 in meno. Sono 88 i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 30.550.

Continua intanto l'accelerazione della campagna vaccinale.

"La Lombardia oggi ha superato il 1.500.000 di dosi somministrate", scrive il presidente Attilio Fontana, sul suo profilo Facebook. "Gli over 80 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino sono oltre il 50% di quelli che lo hanno richiesto e tra ieri notte e questa mattina sono stati inviati 115.000 sms con i nuovi appuntamenti - aggiunge il governatore -. Sono in corso le somministrazioni domiciliari per circa 50.000 over 80 non autosufficienti. Se le consegne dei vaccini saranno rispettate, entro l'11 aprile tutti gli over 80 avranno ricevuto la prima dose".

E dopodomani il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all'emergenza Covid, e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, saranno in Lombardia. Lo ha detto il commissario lombardo Guido Bertolaso al termine della visita al nuovo hub vaccinale nell'ex tribunale di Crema (Cremona).

"Verranno a vedere che cosa stiamo facendo - ha detto Bertolaso - verranno a vedere i nostri programmi, faremo il punto sulla situazione e non nasconderemo loro i problemi che abbiamo avuto e stiamo affrontando e risolvendo".

Intanto il presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, ha inaugurato oggi a Lurate Caccivio, il primo hub vaccinale della Provincia di Como. Il centro partirà questa settimana con tre linee di vaccinazione che diventeranno cinque la prossima settima, consentendo così di vaccinare circa 700 persone al giorno. (ANSA).