Anche Benelli conferma la sua presenza ad Eicma 2021

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Anche Benelli risponde presente ad Eicma 2021. La casa pesarese, tra i più apprezzati marchi italiani delle due ruote a motore, porterà infatti, le sue novità all'Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, in programma dal 23 al 28 novembre prossimi nei padiglioni di Fiera Milano a Rho.

"Siamo molto lieti ed onorati di confermare la presenza di Benelli ad Eicma 2021 e di cogliere di nuovo l'opportunità di presentare le nostre novità su uno dei palcoscenici più importanti del mondo nel settore delle due ruote - annuncia Yan Haimei, amministratore unico di Benelli QJ -. Eicma è da sempre il luogo in cui tutte le case motociclistiche, gli operatori e il pubblico si ritrovano insieme per poter condividere la stessa immensa e straordinaria passione per le due ruote. In considerazione del difficile periodo che stiamo attraversando, ci auguriamo davvero di tornare presto a coinvolgere tutti gli appassionati moto con esperienze dal vivo, per dare loro la possibilità di toccare con mano tutte le novità Benelli 2022".

