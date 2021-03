Amplifon: inclusione al centro del primo Piano Sostenibilità

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Contribuire con azioni concrete a realizzare un futuro più inclusivo e sostenibile mettendo al centro l'ascolto dei clienti e delle loro esigenze, dei dipendenti, delle comunità locali e delle future generazioni. E' questo l'obiettivo di Listening Ahead, il primo Piano di Sostenibilità presentato da Amplifon.

Il Piano si focalizza su quattro aree di impegno: Product & Service Stewardship, People Empowerment, Community Impact, Ethical Behavior. E per ciascuna sono previsti degli obiettivi che si concretizzano attraverso il raggiungimento di target specifici su cui misurarsi nel triennio 2021-2023.

Amplifon punta, tra le altre cose, a superare le barriere e la stigmatizzazione legate alla cura dell'udito, sensibilizzando ogni anno oltre 160 milioni di persone over 55 sull'importanza del benessere uditivo. A facilitare l'accessibilità alla cura dell'udito per più persone possibili offrendo test dell'udito gratuiti e generando un risparmio totale di oltre 700 milioni di euro per clienti e prospects entro il 2023. Il gruppo è impegnato poi a diffondere una maggiore consapevolezza sull'ascolto responsabile e sulla prevenzione uditiva tra i giovani con il programma "Listen Responsibly" che sarà esteso a nuovi Paesi con il coinvolgimento di almeno 40.000 studenti e 1.600 scuole in totale entro il 2023. La sensibilizzazione sull'impatto dell'inquinamento acustico coinvolge anche le comunità, con la mappatura di almeno 20.000 e entro il 2023 grazie al noise tracker dell'app "Listen Responsibly".

Il Piano di Sostenibilità "ci consente di mettere in pratica gli impegni definiti nella nostra policy di sostenibilità, grazie a obiettivi coerenti con la nostra strategia di business e allineati all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile - ha spiegato Enrico Vita, Ceo di Amplifon -. Siamo orgogliosi di intraprendere un percorso che ci porterà a perseguire obiettivi ambiziosi e significativi per la nostra crescita, fornendo allo stesso tempo un contributo tangibile per un futuro più inclusivo e sostenibile". (ANSA).