Vandalismo: incendiata ambulanza a Milano

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - "Sabato notte ignoti hanno incendiato un'ambulanza della Croce Maria Bambina in servizio per il 118, in via Fantoli, zona Linate. E' l'ennesimo episodio ai danni di mezzi di soccorso a Milano, il più grave risale al 23 marzo, appena 5 giorni fa, con il rogo della sede della SOS Lambrate in via Giovanni Antonio Amadeo".

Lo denuncia il consigliere comunale di FDI a Milano, Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, già vice sindaco del capoluogo lombardo. Si tratta di "un'escalation di atti vili che arriva a pochi giorni dalla candidatura di medici, infermieri e operatori sanitari italiani al Premio Nobel per la Pace 2021 per l'impegno profuso durante l'anno di pandemia da Covid-19".

"Ebbene - scrive De Corato -, mentre si riconosce il valore e il sacrificio del personale sanitario italiano, a Milano si incendiano le ambulanze. Che cosa sta succedendo? Che matrice hanno questi vili attentati? Questura e Prefettura si occupino con determinazione di ciò che sta accadendo". (ANSA).