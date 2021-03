Scalava chilometri alle auto usate, denunciato rivenditore

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Aveva in vendita auto usate con un chilometraggio dichiarato molto più basso rispetto a quello reale. Per questo, è stato denunciato per tentata frode nell'esercizio del commercio il proprietario di una rivendita in viale Misurata a Milano, a cui sono state sequestrate undici macchine: due penalmente e nove in via amministrativa poiché lasciate in sosta su strada prive della copertura assicurativa.

Il Nucleo Antiabusivismo della Polizia locale è intervenuto, a seguito di diverse segnalazioni, dl rivenditore d'auto ritenuto responsabile di scalare i chilometri delle vetture usate proposte in vendita e di utilizzare gli spazi per la sosta delimitati dalle strisce blu per parcheggiarle.

Accertata la presenza di nove auto lasciate in sosta su strada, intestate al rivenditore e prive di copertura assicurativa, gli agenti hanno provveduto al loro sequestro amministrativo.

Da approfondimenti è emerso inoltre che due dei veicoli in vendita erano stati manomessi. I chilometraggi risultanti dalle revisioni periodiche, infatti, erano del tutto incoerenti con quelli sul contachilometri e dichiarate sugli annunci di vendita in vetrina.

"Oltre alla frode ai potenziali acquirenti, c'è anche un tema legato alla sicurezza di chi si trovasse a guidare questi veicoli oltre che degli utenti della strada - commenta la Vicesindaco e assessora alla Sicurezza Anna Scavuzzo -. I veicoli venduti con questa manomissione, infatti, non verrebbero sottoposti nei tempi giusti ai tagliandi relativi all'effettivo chilometraggio e dunque la loro manutenzione o la sostituzione di parti usurate non avverrebbe correttamente. Un veicolo in circolazione con parti usurate e non sostituite può essere estremamente pericoloso". (ANSA).