Droga: oltre 1 chilo hashish in box e pistola, un arresto

(ANSA) - MONZA, 28 MAR - Aveva oltre un kg di droga in casa e una pistola, qualche dose in auto, e per questa ragione durante un controllo da parte dei carabinieri, impegnati in un servizio sul rispetto delle norme anti Covid a Nova Milanese (Monza), ha continuato a ripetere "vi prego lasciatemi andare a casa", insospettendo i militari, che hanno finito con l'arrestarlo.

L'uomo, 30 enne italiano, aveva poco meno di un etto di droga nascosto nel cruscotto, tra cocaina e hashish, così di spingere i carabinieri a controllare casa sua.

In camera da letto, i militari hanno trovato un bilancino di precisione con tracce di cocaina e la somma di 36 mila euro in contanti.

Nel suo box, infine, hanno recuperato 1,2 kg di hashish, 380 grammi circa di cocaina, 300 di marijuana e una pistola Beretta calibro 32 con matricola abrasa, completa di caricatore con 14 colpi. (ANSA).