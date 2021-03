Covid:ricoverata, marito e figli le fanno 'festa' da parcheggio

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - E' stata operata la settimana scorsa all'ospedale Valduce di Como e a causa delle regole anticontagio da Covid non sono potuti andarla a trovare, Così marito e figli piccoli le hanno organizzato una sorpresa. Si sono presentati nel parcheggio con un palloncino a forma di cuore e la scritta 'Love you' e l'hanno fatta affacciare alla finestra per salutarla tutti insieme.

"Non è stato uno scherzo l'intervento - ha spiegato l'uomo alla Provincia di Como - ed è una sofferenza vera non poter andare a trovarla. Quindi siamo venuti qui, insieme come famiglia, per farle almeno un saluto".

Non sono nuove iniziative di questo tipo al Valduce. Lo scorso novembre una ragazza era rimasta per ore sul tettuccio di un'auto parcheggiata sperando di riuscire a vedere la mamma ricoverata per Covid. La sua foto, dolorosa, aveva fatto il giro dei social, diventando una delle immagini simbolo della seconda ondata. (ANSA).