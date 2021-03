Atletica: 5 Mulini; doppietta Etiopia con Melak e Gemechu

(ANSA) - SAN VITTORE OLONA, 28 MAR - Trionfa l'Etiopia con un doppio successo nell'edizione numero 89 della Cinque Mulini, la classica campestre internazionale di San Vittore Olona e seconda tappa del circuito 'World Athletics Cross Country Permit'. Al maschile il 21enne Nibret Melak, secondo nello scorso week-end al Campaccio, si impone al termine di un'appassionante volata sul keniano Leonard Bett, vincitore nella passata stagione, e sull'altro etiope Muktar Edris, due volte oro mondiale dei 5000 metri su pista.

Nella prova maschile di 10,2 chilometri il vicecampione tricolore Yohanes Chiappinelli (Carabinieri) chiude settimo e precede Marouan Razine (Esercito), ottavo, invece poco oltre metà gara si ferma Eyob Faniel (Fiamme Oro): giornata no per il primatista italiano della maratona e della mezza, però nessun problema particolare.

Anche nei 6,2 km delle donne è una sfida combattuta, ma si ripete l'etiope Tsehay Gemechu che come una settimana fa riesce ad allungare nel tratto conclusivo e stacca la coriacea keniana Beatrice Chebet, poi terza Sheila Chelangat (Kenya). In una domenica dal clima primaverile e su terreno asciutto, sul suggestivo percorso che attraversa il mulino Meraviglia, la migliore delle italiane è Rebecca Lonedo (Atl. Vicentina), che si piazza al nono posto. (ANSA).