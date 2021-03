Hashish e pistola clandestina in casa, arrestato da Cc Monza

(ANSA) - MILANO, 27 MAR - E' stato un normale controllo su strada, a Villasanta (Monza e Brianza) che ha consentito ai carabinieri impegnati nei servizi contro la diffusione del covid di scoprire un insolito via vai in un appartamento in cui sono state trovate droga e una pistola con matricola abrasa.

Il proprietario di casa, un 31enne italiano con precedenti per droga, è stato arrestato e si trova nella Casa circondariale di Monza in attesa di convalida che avverrà nei prossimi giorni.

I militari si sono avvalsi del cane antidroga "Harry" dei carabinieri cinofili di Casatenovo. In casa sono stati trovati circa 30 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento ma, soprattutto, una pistola con matricola abrasa prodotta dalla Galesi Brescia: nel caricatore 12 colpi 7.65.

L'arma clandestina verrà inviata al R.I.S. di Parma per verificare un suo eventuale utilizzo in altri delitti. (ANSA).