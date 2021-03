Covid: incita cliente a violare norme, sanzioni a barista

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO, 27 MAR - Il titolare di un bar a Busto Arsizio è stato sanzionato e costretto alla chiusura del locale per sette giorni per decisione del Questore di Varese, per aver violato più volte le disposizioni anti Covid e per aver fomentato un cliente ubriaco ad aggredire i poliziotti, a Busto Arsizio (Varese).

Il provvedimento è stato emesso a seguito di un intervento della pattuglia fuori dal locale, dove un uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica che, dopo essersi rifiutato di indossare la mascherina ed esibire i documenti, ha tentato di aggredire gli agenti incitando gli altri clienti a fare altrettanto.

A dare man forte all'uomo anche il titolare del bar. Nel pomeriggio, durante un altro controllo, gli agenti avevano già richiamato lo stesso titolare perché invitasse i clienti a non consumare nei pressi del locale le bevande alcoliche vendute d'asporto, come avvenuto diverse altre volte nel corso dell'anno.

Nel gennaio scorso, in occasione di un presidio di protesta organizzato da associazioni di commercianti, davanti al locale erano anche stati accesi fumogeni e intonati cori contro il Governo e i politici. (ANSA).