Cinghiale ferito cerca di entrare in case nel Lodigiano

(ANSA) - MALEO, 27 MAR - Un cinghiale di circa due quintali, ferito da un'auto mentre attraversava la strada all'altezza San Rocco al Porto, si è diretto verso il centro abitato di Maleo, nel Lodigiano, cercando anche di entrare in due abitazioni. E' successo oggi. Il sindaco di Maleo, Dante Sguazzi, mentre si stava recando in municipio l'ha incrociato in auto e l'ha visto dirigersi nella parte abitata di suoi conoscenti. Li ha avvertiti e gli agricoltori, che sostavano sotto un porticato, sono corsi a mettersi in salvo in una cabina di un loro trattore.

L'animale si è poi diretto in un'altra abitazione poco distante dove ha puntato l'uscio di casa. La residente nell'abitazione, per nulla intimorita, l'ha respinto prendendolo a scopate sul muso. Dopodiché l'animale si è diretto verso il sindaco che lo stava seguendo insieme a un assessore e ha cercato di caricarlo. A quel punto, Sguazzi si è messo al sicuro nella cabina di un veicolo richiedendo l'intervento di polizia provinciale e carabinieri oltre ai pompieri. L'animale è stato infine allontanato grazie agli idranti dei vigili del fuoco.

(ANSA).