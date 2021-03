Tpl: Milano; lungo corteo di taxi in centro

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Un lungo serpentone di taxi a passo d'uomo e con un rumoroso 'concerto' di clacson ha preso il via questa mattina dalla Stazione Centrale di Milano, oltre che nelle principali città italiane, per una manifestazione nazionale di protesta contro le "misure insufficienti messe in campo dal governo Draghi". Il corteo, che per il momento non sta provocando eccessivi disagi per la circolazione, ha fatto un passaggio anche sotto Palazzo Pirelli, sede del Consiglio Regionale della Lombardia. (ANSA).