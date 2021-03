Tpl: Milano, chiuse anche metropolitane

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Dalle 8.45, come annunciato, lo sciopero nazionale del trasporto locale ha bloccato, anche a Milano, la maggior parte dei mezzi pubblici. Anche le linee della metropolitana hanno chiuso, mentre riduzioni si registrano per i mezzi di superficie. Lo conferma la Polizia Locale, che non segnala però criticità o assembramenti di passeggeri nelle strade alle fermate o nelle stazioni.

Atm, l'azienda dei trasporti, in una nota ha precisato che "dalle 15 la circolazione tornerà normale fino alle 18".

Verranno rispettate, infatti, le fasce di garanzia. Le astensioni sono infatti previste dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. (ANSA).