Scuola: a Milano studenti 'apriamo il cantiere della scuola'

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - "Apriamo il cantiere della scuola": questo il messaggio degli studenti milanesi scesi in piazza oggi a Milano insieme a tanti genitori, bambini e insegnanti alla manifestazione di Priorità alla scuola. Gli studenti delle secondarie hanno tirato il nastro da cantiere unendo simbolicamente i tanti manifestanti che si sono riversati in piazza XXIV maggio per chiedere la riapertura in sicurezza delle scuole di ogni ordine e grado.

La chiedono soprattutto gli studenti delle superiori, che sono intervenuti per esprimere la loro preoccupazione per l'assenza di una data certa per il loro rientro a scuola. E poi hanno preso la parola in tanti, dai ragazzi di Friday for future alle attiviste di non una di meno, dai lavoratori dello spettacolo, che hanno fatto delle piccole performance, alle mamme di alcune delle 60 scuole che hanno aderito all'iniziativa lanciata da Pas, che nei giorni scorsi aveva invitato genitori e studenti a lasciare cartelli e disegni davanti alle scuole chiuse, e a colorare i loro cancelli sbarrati con intrecci di fili, a simboleggiare un legame che non si può spezzare.

Al tramonto, alcuni studenti hanno appeso in Darsena uno striscione con scritto 'curata con fondi, ricostruita, la scuola è il futuro', che hanno poi illuminato con alcuni fumogeni.

