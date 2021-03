Salute: studio, bere prima di dormire aiuta il sonno

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Con il ritorno domenica dell'ora legale, e quindi con un'ora di sonno in meno, è ancora più importante bere acqua prima di andare a letto: secondo uno studio pubblicato sul National Center for Biotechnology Information, bere acqua calda prima di andare a dormire può favorire la circolazione sanguigna ed aiutare il corpo ad aumentare la produzione di sudore e ad eliminare le tossine.

Secondo lo studio americano quindi, questa pratica sembra essere davvero efficace per aiutare il proprio corpo non solo a mantenersi sano e forte, ma anche tonico ed in forma. Un aiuto essenziale per dormire ininterrottamente durante la notte, soprattutto quando, per motivi di lavoro, si è costretti ad alzarsi in anticipo rispetto al solito o in occasione del passaggio dall'ora solare all'ora legale, come avverrà questo fine settimana.

Secondo il sito In a Bottle (www.inabottle.it), sono quattro i benefici principali legati al bere acqua prima di andare a dormire. Innanzitutto bere prima di addormentarsi aiuta il proprio corpo a recuperare i liquidi persi durante la giornata e inoltre può favorire la funzione renale: "I reni funzionano meglio di notte quando siamo sdraiati. Essi filtrano circa 200 litri di sangue al giorno, con la componente liquida del sangue che è data appunto dall'acqua - afferma la dottoressa Serena Missori - Se arriviamo disidratati alla fine della giornata, i reni possono essere più affaticati nello svolgere il loro compito".

Bere prima di dormire fa riposare meglio, dato che lo studio evidenzia come il non essere correttamente idratati prima di andare a dormire possa avere un impatto negativo sul proprio umore, influenzando il ciclo sonno-veglia generale. Infine bere acqua prima di andare a letto aiuta a eliminare le tossine.

