Rider: a Milano 'bike strike' per vie città

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Chiedono 'reddito e salario garantiti' i rider che hanno protestato oggi a Milano in occasione della giornata di sciopero proclamata a livello nazionale, il 'no delivery day'. Una protesta che nel capoluogo lombardo si è tenuta in due distinti momenti: questa mattina con un partecipato presidio in piazza XXIV maggio, dove gli addetti del delivery hanno spiegato le motivazioni della loro astensione dal lavoro, e questo pomeriggio per le vie della città.

Nel pomeriggio quasi 300 rider hanno partecipato al 'bike strike' indetto da ADL Cobas, CDNL - Camera del non lavoro e SI Cobas percorrendo la città con i loro mezzi di lavoro e facendo tappa in Prefettura, in piazzale Loreto, davanti alle sede di Glovo, a un Mc Donald's e ad Assolombarda, dove hanno detto "Rigettiamo al mittente il vergognoso accordo firmato da ugl con Assodelivery proprio in questa sede". Nelle varie tappe, i rider hanno acceso fumogeni e issato striscioni. (ANSA).