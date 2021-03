Per evitare carcere minaccia suicidio

(ANSA) - MONZA, 26 MAR - Non voleva tornare in carcere e così è salito su un ballatoio che sovrasta alcuni negozi nel centro di Vimercate (Monza), minacciando di suicidarsi. L'uomo, pregiudicato di 44 anni, è stato visto da alcuni passanti che hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che lo hanno convinto a scendere.

Quando lo hanno identificato, è emerso a suo carico un ordine di carcerazione emesso pochi giorni fa dall'ufficio esecuzioni penali della Procura di Lecco per rapina aggravata Il 44enne è stato portato in carcere a Monza dove sconterà una condanna a un anno e quattro mesi. (ANSA).