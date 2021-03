Ex azzurro Eder torna in Brasile, è del San Paolo

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Di lui si era vociferato di un possibile ritorno in Italia durante la finestra di mercato invernale, dopo la fine dell'esperienza multimilionaria in Cina, con la maglia dello Jiangsu Suning. Invece, Eder Citadin Martins ha preferito tornare in Brasile, dove vestirà la maglia del San Paolo allenato da un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano, l'ex attaccante argentino Hernan Crespo. Eder, con un passato anche nella Nazionale azzurra allenata da Antonio Conte, ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2022 e ritroverà a San Paolo un altro vecchio compagno dell'Inter, il difensore Joao Miranda. (ANSA).