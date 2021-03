Covid: in piazza Duomo lavoratori spettacolo viaggiante

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Chiedono di riaprire "per riportare il sorriso ai bambini" i lavoratori dello spettacolo itinerante, che questa mattina hanno manifestato in piazza Duomo, a Milano per chiedere "linee guida sicure per l'intrattenimento all'aperto".

Acrobati, clown, trampolieri, a distanza di sicurezza per il contagio, hanno portato in piazza la loro arte, ricordando con i loro cartelli che anche la legge riconosce "la funzione sociale dello spettacolo viaggiante", bloccato dal virus. (ANSA).