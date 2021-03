COVID: Il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Il sistema delle prenotazioni vaccinali della Lombardia ha sicuramente fatto degli errori che "stanno per essere risolti", ma "molte volte l'informazione è schiava di false notizie". Ne è convinto Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia, dove si registrano 5.077 nuovi positivi, con 848 persone in terapia intensiva, 7111 ricoverate in altri reparti e 100 decessi. Il tasso di positività è stabile all'8,3% (ieri 8.4%).

I nuovi casi si concentrano a Milano (1.460 di cui 625 in città), Brescia (696); Brianza (548); Varese (472).

Sul fronte vaccini, in regione sono finora state somministrate 1.409.677 dosi. Gli over 80 che hanno diritto alla vaccinazione sono 725.923, di cui 49.577 sono ospiti nelle Rsa.

A questa mattina, tra gli aderenti, sono state somministrate 491.202 dosi.

Vaccinati tra gennaio e febbraio con prima dose e richiamo di Pfizer, 15 ospiti ultra ottantenni di Cremona Solidale, rsa della città e più grande centro di ricovero e assistenza anziani della provincia cremonese, sono comunque stati contagiati dal Covid. Non è ancora stato accertato se il contagio sia avvenuto tra la prima e la seconda dose del vaccino ma le loro condizioni non sarebbero gravi: solo due sarebbero ricoverati in ospedale e tutti gli altri sarebbero asintomatici, segno che comunque il vaccino ha attutito le conseguenze dell'infezione.

Pfizer Italia intanto ha confermato che la società Thermo Fisher di Monza sosterrà la produzione e la fornitura globale di BNT 162b2, ovvero il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19. "Il sito monzese si occuperà dell'infialatura e del confezionamento, a supporto della nostra catena di fornitura globale integrata" si legge in una nota dell'azienda statunitense.

E' guarito dal covid ed è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano l'ad del Monza e senatore di Forza Italia, Adriano Galliani: "Sono stato due settimane ricoverato in quella che vista da fuori sembra una struttura sportiva.

All'interno c'è una tecnologia impressionante ma soprattutto - ha detto Galliani - la competenza e il cuore di infermieri e medici fantastici del San Raffaele". (ANSA).