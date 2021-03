Centro di coordinamento bandi europei a Pavia

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Un 'Centro di coordinamento dei bandi europei' alla Fondazione Eucentre di Pavia. Nella nuova programmazione europea 2021-2027 è prevista una dotazione 1.074 miliardi per i prossimo 7 anni a cui si devono aggiungere 750 miliardi di Recovery fund. L'iniziativa è stata lanciata oggi - in una conferenza stampa on line - dall'europarlamentare pavese della Lega, Angelo Ciocca.

"La creazione di questo hub territoriale, come centro informativo circa le possibilità legate ai bandi europei e di raccordo con le realtà territoriale, ha l'obiettivo di mettere in moto un circolo virtuoso e sinergico che possa far atterrare le preziose risorse stanziate dall'Europa - ha sottolineato l'esponente politico -. Un progetto lungimirante, che vuole portare ossigeno a imprenditori e associazioni e che va ad inserirsi all'inizio delle nuova programmazione europea 2021-2027. Parliamo di una dotazione 1.074 miliardi per il prossimo settennato a cui dobbiamo aggiungere 750 miliardi di Recovery fund. Un'occasione da non sprecare ed è per questo che da oggi sarà attivo il nuovo servizio di coordinamento. Facendo squadra e creando una catena che da Bruxelles arrivi a Pavia abbiamo la concreta possibilità che le risorse stanziate a Bruxelles possano creare benessere sul nostro territorio".

"La presenza internazionale, soprattutto in ambito europeo, rappresenta una grossa opportunità per il territorio - ha detto Mario Fabrizio Fracassi, sindaco di Pavia -. Si pensi, solo per citare un esempio, al progetto che sta portando avanti il Comune con 'Waterfront': bando comunitario da 15 milioni che ci permetterebbe di riqualificare il Ticino e rilanciare la città.

Sono opportunità da sfruttare. Per troppo tempo non è stato fatto. Dobbiamo solo imparare a crederci e lavorare insieme per accedere a queste forme di finanziamento". (ANSA).