Basket: Sassari torna dopo quarantena, sfida con Cremona

(ANSA) - SASSARI, 26 MAR - La Dinamo Sassari torna sul parquet di casa contro la Vanaoli Cremona, dopo 17 giorni di stop e soprattutto dopo la quarantena cui è stata sottoposta l'intera squadra a causa di tre casi di positività la coronavirus riscontrati nel gruppo. Di questi tre casi solo uno è risultato ieri ancora positivo, ma con bassa carica virale.

Domani alle 20, al PalaSeradimigni, i biancoblu potranno riprendere la loro marcia nel campionato di Lega A.

"Per prima cosa - sotolinea il coach Gianmarco Pozzecco - sono contento che i miei giocatori stiano bene, quelli che hanno passato il covid hanno avuto sintomi ma niente da destare troppa preoccupazione per fortuna. Abbiamo fatto la quarantena, finalmente è finita e domani torniamo in campo: in questo momento la mia unica preoccupazione è quella di salvaguardare la salute dei miei giocatori. Questo è l'unico obiettivo che ho per la partita di domani".

E sugli avversari di domani, il Poz dice: "Cremona è stata messa in piedi in 10 giorni e tutti pensavano che fosse la vittima sacrificale del campionato. E invece Paolo Galbiati, insieme alla società, ha fatto un lavoro straordinario e bisogna dargliene atto". (ANSA).