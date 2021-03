iO Donna 25 anni, al via festeggiamenti settimanale Corsera

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Compie 25 anni 'iO Donna', il settimanale femminile del Corriere della Sera diretto da Danda Santini, e dà il via ai festeggiamenti con il numero in edicola da sabato 27 marzo. Fino al numero celebrativo, che sarà in edicola il 15 maggio, verranno ripercorsi i 25 anni della testata con logo creato ad hoc.

Iniziative sul giornale, online e attraverso gli account social della testata, coinvolgeranno lettrici, protagoniste delle pagine del settimanale e partner del femminile Rcs. Tra queste 'Ri-parto da 25' con cui vengono chiamati lettrici e lettori di ogni età a cimentarsi in un racconto breve (di 1.200 battute massimo) su cosa vuol dire avere 25 anni oggi. Una selezione dei testi - che saranno pervenuti entro il 25 aprile attraverso il mini sito dedicato 25anni.iodonna.it - diventerà protagonista delle pagine del settimanale cartaceo e online e, in audio/video verranno letti e interpretati per iO Donna da importanti scrittori.

Il percorso troverà il suo apice il 15 maggio 2021, con il numero speciale di iO Donna, che indagherà questa nuova generazione di donne, il tempo in cui vivono e cosa si aspettano dal futuro.

Molteplici poi le iniziative sulle pagine social che ospiteranno interviste, testimonianze e auguri di personaggi amici della testata e delle lettrici. Per festeggiare con iO Donna basterà usare l'hashtag #iodonna25 su Twitter, Instagram o Facebook menzionando iO Donna.

L'iniziativa per i 25 anni di iO Donna sarà sostenuta da una campagna multimediale sui mezzi Rcs e attraverso newsletter.

