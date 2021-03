COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Con 59.696 tamponi effettuati, sono 5.046 i nuovi positivi con il tasso di positività in crescita all'8,4% (ieri 7.1%). Dopo molti giorni, non ci sono nuovi posti letto occupati in terapia intensiva (845 in totale) mentre scendono quelli occupati negli altri reparti (-46, 7.132). I decessi sono 100 per un totale complessivo di 30.185 morti in regione dall'inizio della pandemia.

Dopo i disguidi nel sistema di prenotazione dei vaccini, si sono dimessi, come richiesto dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, i membri del Consiglio d'Amministrazione di Aria Spa. Il direttore generale della società, Lorenzo Gubian, è stato nominato amministratore unico dell'azienda fino alla data di approvazione del bilancio 2020.

"Con questa grande complessità l'errore zero è impossibile.

Qualche errore su 1,3 milioni di eventi possono capitare" ha detto Gubian, che mantiene anche la carica di dg della controllata regionale, in una audizione alla commissione Bilancio del Consiglio regionale, che ha suscitato le critiche di M5S e Pd. "Audizione farsa" l'hanno definita i pentastellati mentre secondo il capogruppo del Pd in consiglio regionale Fabio Pizzul e il consigliere Pietro Bussolati "oggi è emerso chiaramente che l'assessore Moratti e Bertolaso hanno fatto pressioni per scartare Poste Italiane e adottare Aria, nonostante la società avesse già evidenziato le criticità".

Sui vaccini le notizie maggiori riguardano la produzione.

Thermo Fisher Scientific ha annunciato che nel corso di quest'anno inizierà la produzione di Pfizer-BioNTech nel proprio stabilimento di Monza, più precisamente "fornirà servizi di riempimento sterile e preparazione del prodotto finito".

Sono stati consegnati ivece questa mattina, alla farmacia dell'ospedale Maggiore di Cremona, 40 flaconi del vaccino Covitar di ReiThera: per iniziare la sperimentazione del vaccino italiano. (ANSA).