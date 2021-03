Aeroporti: effetto Covid per Sea, rosso di oltre 128 milioni

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Sea, gestore degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, ha chiuso il 2020 con un rosso di 128,6 milioni di euro, a fronte di un precedente utile di 124,4 milioni per effetto della pandemia da Covid 19, che ha "penalizzato significativamente i risultati". Lo afferma il Gruppo il cui traffico è crollato del 73,1% a 9,5 milioni di passeggeri. I ricavi si sono ridotti del 63,6% a 257 milioni di euro e il margine operativo lordo ha segnato una perdita di 26,6 milioni a fronte del precedente utile di 274,7 milioni.

I ricavi del primo bimestre 2020 (104,2 milioni di euro) sono stati in linea con quelli del precedente, mentre nei successivi 10 mesi hanno registrato una "netta contrazione", spiega Sea. A poco è servita la "timida ripresa" registrata nei mesi estivi, seguita dalla seconda ondata di pandemia. L'aviazione commerciale è cresciuta solo in gennaio (+7%), mentre nel mese di febbraio si è registrata una contrazione del 6,2% per effetto della fase iniziale della pandemia, per arrivare poi a perdere il 99% in marzo e aprile. La riapertura degli spostamenti tra i Paesi europei in luglio ha generato una "parziale ripresa" del traffico, calato comunque del 70,9% a 2,9 milioni di passeggeri.

Una ripresa interrotta nuovamente in ottobre con la seconda ondata di pandemia.

Ha sofferto invece meno il traffico merci, in calo del 7,1% a 512 mila tonnellate. Una tenuta dovuta principalmente alla crescita dei vettori 'All cargo', con movimenti in crescita del 55,7% e merce trasportata del 19,8%. (ANSA).