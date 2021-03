Vaccini, sindaco di Iseo: 'Oggi solo 120 convocati su 800'

(ANSA) - BRESCIA, 24 MAR - "Oggi per un problema di convocazioni abbiamo avuto solo 120 persone da vaccinare su un potenziale di 800. Domani invece sono convocate solo 119 persone. Così non può andare. E' assurdo". Lo dice Marco Ghitti, sindaco di Iseo, nel Bresciano, dove oggi nel hub del paese è in funzione una sola linea vaccinale su otto.

"La sanità lombarda è sempre stata un'eccellenza, ma ora è proprio il caso di dirlo è saltata in aria" commenta il sindaco, che è anche medico di base e geriatra. (ANSA).