Vaccini: Bertolaso, disguidi possibili ma su strada giusta

(ANSA) (ANSA) - CODOGNO (LODI), 24 MAR - Potranno accadere altri disguidi come quello successo ieri a Codogno, nel Lodigiano, dove le persone sono state convocate per le vaccinazioni al nuovo hub al palazzetto dello Sport, che però ha aperto solo oggi. Così ha spiegato Guido Bertolaso, consulente della Lombardia per il piano vaccinale, convinto di essere comunque "sulla strada giusta.

"Ieri c'è stato un problema di informazione ed è stato gestito benissimo dalla Asst del posto e dal Comune. Sono situazioni che accadono - ha spiegato visitando l'hub di Codogno - e che continueranno a accadere, quindi avrete sempre una serie di argomenti da utilizzare per fare polemiche e criticare. Ma noi siamo tranquilli, siamo sereni, come si dice in gergo, e andiamo avanti perché sappiamo che questa è la strada giusta".

