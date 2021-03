Milano sostenibile, Mobee lancia le cargo bike elettriche

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Punta a sviluppare una mobilità sostenibile ed efficiente, in linea con i principi del bando "Zero Emission Urban Goods Transportation technical assistance programme" che si è appena aggiudicato la città di Milano, la startup Mobee Srl. L'azienda, che opera nel settore della logistica urbana integrata e si rivolge principalmente ai canali B2B, dispone di bici cargo e scooter elettrici di ultima generazione a impatto zero, in grado di agevolare le attività di delivery urbane.

"Milano è giunta ad un momento importante per la sostenibilità ambientale - spiegano Stefano Amici e Davide Morando, fondatori di Mobee -. Trovare soluzioni, come le cargo bike elettriche, che permettano di muovere merci col minor impatto possibile sull'ambiente dev'essere un obiettivo da perseguire costantemente. Il bando internazionale vinto dalla città è un segnale decisivo in tal senso. Ci sono settori, come ad esempio quello del delivery, che hanno visto crescere sensibilmente la propria domanda, specialmente con la pandemia.

Basti pensare alle centinaia di spedizioni, di acquisti online e a tutti i beni di consumo che ogni giorno vengono comprati da casa o dall'ufficio".

"Tutto ciò - aggiungono - ha avuto un impatto sull'ambiente ed è pertanto necessario offrire alle aziende alternative green in grado di diminuire drasticamente le emissioni, senza alcun svantaggio per le attività della aziende stesse. Quando abbiamo deciso di intraprendere questa avventura con Mobee, sin da subito il nostro pensiero si è rivolto a rendere la mobilità elettrica una realtà consolidata, sicura ed ecostenibile per ogni realtà urbana. Occorre la nostra massima attenzione per il territorio". (ANSA).