Confcommercio: 'Lombardia, 22 mld di calo consumi nel 2020'

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - "In Lombardia il 2020 si è chiuso con un calo dei consumi di 22 miliardi di euro" dice Confcommercio Lombardia. Per l'associazione l'anno passato è stato "un vero shock economico per le imprese, che non possono sopportare ancora a lungo chiusure non accompagnate da adeguati indennizzi".

"La crisi è profonda e trasversale: dal comparto turistico alla ristorazione e all'accoglienza; dalla filiera degli eventi e dei catering al commercio al dettaglio e all'ingrosso" spiega Confcommercio Lombardia. "Le chiusure, il coprifuoco, le restrizioni di movimento, pur motivate dall'emergenza sanitaria, hanno messo in crisi l'intero sistema. Per questo - si legge nella nota - servono azioni concrete e servono subito".

"Sui sostegni c'è molta delusione" rileva Confcommercio Lombardia, per la quale "sul fronte vaccini la parola d'ordine è una soltanto: accelerare".

Per questo Confcommercio Lombardia aderisce e rilancia la campagna nazionale di Confcommercio "Il Futuro non (si) chiude" che mostra con video e foto gli effetti della pandemia soprattutto nel commercio, nel turismo e nella cultura. (ANSA).