Via libera da ATS per italiani Inter in nazionale

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - È arrivato il via libera da parte dell'ATS di Milano per i calciatori dell'Inter convocati dall'Italia. Bastoni, Barella e Sensi potranno infatti raggiungere la nazionale di Mancini domani, dopo i risultati dei tamponi che i giocatori nerazzurri hanno svolto oggi.

In caso di esito negativo dai test, i tre potranno aggregarsi al gruppo a Parma, dove giovedì l'Italia sfiderà l'Irlanda del Nord nella prima gara del girone di qualificazione ai Mondiali 2022.

Nel pomeriggio di oggi, intanto, scenderanno in campo in una seconda seduta di allenamento (dopo quella di stamattina) ad Appiano Gentile insieme ai compagni agli ordini del tecnico nerazzurro Conte. (ANSA).